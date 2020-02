Meredith Kercher, morto in circostante misteriose il padre. “Ecco come lo hanno trovato” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un nuovo atroce dolore per la famiglia Kercher. John Kercher, 77 anni padre di Meredith, è morto in Inghilterra. Una morte misteriosa, resa pubblica nei giorni scorsi, e avvolta nel mistero. John Kercher infatti era da un paio di settimane ricoverato in ospedale dove era arrivato dopo essere stato soccorso all’esterno di un negozio. John Kercher era stato trovato a terra con una frattura alla gamba e una a un braccio. C’è mistero sulla sua morte racconta – “The Sun”, il giornale dove aveva a lungo collaborato. Uomo tranquilllo e dignitoso, John Kercher aveva seguito il processo di Meredith senza mai manifestare rabbia. Il suo unico scopo, era scoprire e capire cosa fosse succecco quella notte a sua figlia e chi l’avese uccisa. Continua dopo la foto a polizia ha parlato di “morte inspiegabile”. Il sergente Steve Andrews della polizia di Londra ... caffeinamagazine

Corriere : Meredith Kercher, morto il papà: trovato in strada con molte ferite - HuffPostItalia : È morto il padre di Meredith Kercher: trovato in strada con ferite multiple - Corriere : Meredith Kercher, morto il papà: trovato in strada con molte ferite -