Meredith Kercher, il papà John morto in circostanze misteriose: «Trovato per terra vicino casa» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il papà di Meredith Kercher, il 77enne John Kercher, è morto in circostanze misteriose in Inghilterra. Tre settimane fa il padre della giovane studentessa uccisa nel 2007 a Perugia, per... ilmattino

