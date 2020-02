Mercato Juventus, ritorno di fiamma per l’ex esterno del Milan: i dettagli! (Di venerdì 7 febbraio 2020) Mercato Juventus – Stephan El Shaarawy di nuovo in Serie A un anno dopo il suo faraonico trasferimento in Cina. L’attaccante, ex Roma, potrebbe mettere fine alla sua esperienza allo Shanghai Shenhuadopo appena una stagione. Il 27enne potrebbe tornare ad essere un obiettivo di calcioMercato della Juventus. Una corte, quella dei bianconeri al ‘Faraone’, già andata in scena la scorsa estate senza esito positivo. Il suo nome era entrato in orbita bianconera prima del trasferimento in Cina, anche perché El Shaarawy è un profilo che piace molto a Maurizio Sarri: l’attuale allenatore juventino lo aveva cercato già ai tempi del Napoli e la prossima estate potrebbe esserci un nuovo tentativo. Mercato Juventus, il faraone a Torino? L’affare potrebbe concretizzarsi però soltanto se dovesse esserci la volontà del calciatore di ridursi l’ingaggio: ... juvedipendenza

