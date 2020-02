Meloni risponde a Lamorgese: “Nessuna emergenza odio in Italia. Tanto meno razzismo” (Di venerdì 7 febbraio 2020) "Se c'è un'emergenza odio allora la responsabile del Viminale dovrebbe rivolgersi al Movimento Cinque Stelle che la sostiene e che fomenta l'odio sociale e politico fin dalla sua nascita. In Italia c'è un'emergenza lavoro, c'è un'emergenza disoccupazione", afferma Giorgia Meloni, replicando alle dichiarazioni della ministra Luciana Lamorgese per cui nel nostro Paese starebbe prendendo piede un'allarmante diffusione dell'odio. fanpage

