Meloni a Washington: «Non ho bisogno della benedizione di nessuno». E profetizza la rielezione di Trump (Di venerdì 7 febbraio 2020) Alleati, non subordinati. In visita negli Stati Uniti, Giorgia Meloni respinge chi la accusa di essere volata oltreoceano per ricevere la “benedizione” del presidente americano come aiutino per tentare la scalata del centrodestra in Italia. «Non ho bisogno della benedizione di nessuno», chiosa la leader di Fratelli d’Italia. Il rapporto con gli Stati Uniti, insiste Meloni, deve essere solidale ma schietto, mai servile. «L’importante è avere una politica estera italiana che sappia comportarsi non da cheerleader delle nazioni straniere ma che sappia focalizzare le proprie posizioni sulla difesa degli interessi nazionali, nella lealtà del patto atlantico», prosegue. L’elenco delle «cose che non tornano» è lungo: sanzioni alla Russia, la minaccia dei dazi all’agroalimentare italiano, il rapporto privilegiato degli Stati Uniti con l’Arabia ... open.online

