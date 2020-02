Meghan Markle perde i capelli | per il medico è alopecia FOTO

Meghan Markle è stata cacciata dal Regno Unito? - : Elisabetta Esposito Meghan Markle potrebbe essere stata cacciata dal Regno Unito per ragioni razziste: è l'ipotesi percorsa da un attore di origini scozzesi, Brian Cox Meghan Markle e il Principe Harry hanno lasciato il Regno Unito per trasferirsi in Canada. Ma un attore scozzese lancia un’ipotesi insolita: che i duchi di Sussex siano stati cacciati? Come riporta il Mirror, a suggerire questo scenario è Brian Cox, un caratterista ...

Beatrice di York si sposa a maggio. Meghan Markle rovina tutto : Beatrice di York dopo tanti rinvii finalmente sposa il fidanzato italianissimo Edoardo Mapelli Mozzi. L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato ma gli amici più intimi della coppia rivelano che la data è stata decisa ed è il 29 maggio. L’organizzazione del matrimonio della figlia di Sarah Ferguson e Andrea si è dimostrata più difficile del previsto. Dopo il fidanzamento formale con tutti i crismi, dalle foto ufficiali scattate in ...

Meghan Markle e Harry - la proposta di Madonna : «Il Canada è noioso - venite a New York» : Madonna, su Instagram, lancia un invito molto particolare al principe Harry e a Meghan Markle. I duchi di Sussex, infatti, dopo aver rinunciato al ruolo nella famiglia reale, sono pronti ad approdare in Canada, dove Meghan ha vissuto per tanti anni. La popstar di origini italiane, oggi 61enne, ha fatto un’offerta decisamente singolare alla coppia. «Non andate a vivere in Canada, è così noioso. New York è molto meglio per una coppia come ...

Jennifer Aniston pronta a recitare con Meghan Markle? - : Sandra Rondini La star di "Friends" dovrebbe girare in Canada il sequel del film Netflix "Murder Mistery" e, per l'occasione, grazie al comune amico George Clooney, non vedrebbe l'ora di essere presentata ai Sussex "Ora che Meghan Markle sembra intenzionata a tornare nel mondo dello spettacolo, Jennifer Aniston non vede l’ora di poter lavorare con lei". Lo sostiene una fonte di Express UK che, lasciando intendere che la Markle non ...

Suits 7 sbarca in chiaro su La5 con una programmazione vergognosa e le ultime apparizioni di Meghan Markle : Suits 7 finalmente sbarca in chiaro per riaprire il cerchio intorno Mike e Harvey ma non tutto è rose e fiori. La serie si è rivelata un vero e proprio cult nel corso di questi anni e sicuramente meritava un po' di più a livelli di ascolti in Italia ma, come spesso accade, anche lei è stata un po' messa da parte a favore di crime e minestre già cotte e riscaldate. Non scopriamo niente di nuovo dicendo che le serie dovrebbero andare in onda ad ...

Madonna fa un appello al Principe Harry e Meghan Markle : Madonna tra una data e l’altra del suo Madame X tour si diverte a trollare su Instagram. Ieri la regina del pop ha inviato un messaggio al Principe Harry e Meghan Markle. La Ciccone ha suggerito ai due sposi di non fuggire in Canada, perché lì è noioso ed ha consigliato loro di stare nel suo appartamento di New York, che ha due camere da letto e la migliore vista su Manhattan. “Hey, non scappate in Canada. Il Canada è noioso, venite a Central ...

La guardia del corpo di Harry e Meghan Markle si lamenta e rivela cosa accade (Foto) : Nonostante Harry e Meghan Markle si siano trasferiti in Canada non si fermano le critiche nei loro confronti e questa volta è una guardia del corpo a riferire ciò che dovrebbe restare in casa (Foto). Tutto finisce puntualmente sui tabloid inglesi: si dice che un bodyguard addetto alla sicurezza dei duchi del Sussex si sia lamentato dei compiti che gli assegnano. Alle guardie del corpo Harry e Meghan chiederebbero anche di fare la spesa e di ...

Il podcast «Segreti Reali» : Meghan Markle - parte seconda. Storia di un amore e di una fuga : Appassionati di corone e coroncine, fatevi avanti. Questo potrebbe essere il posto giusto per voi. Perché dobbiamo farvi una confessione: sì, anche noi a Vanity Fair siamo ossessionati dai reali inglesi, dalla famiglia Windsor. Il motivo? Non l’abbiamo ancora capito e magari proveremo a scoprirlo insieme. «Segreti Reali» è il primo royal podcast italiano. Puntata dopo puntata proviamo a raccontare la «Firm» più famosa al mondo, quella che da ...

Meghan Markle incinta del secondo figlio - il commento dell’amica del cuore svela tutto? (Foto) : Meghan Markle è incinta del secondo figlio, dopo Archie arriva per Harry e Meghan un altro bellissimo bebé? Nessuna foto col pancino per l’ex attrice che ha convinto l’ormai quasi ex principe Harry a trasferirsi in Canada e a trasformare le loro vite ma ci sarebbe la rivelazione da parte della migliore amica. Lei è Misha Nonoo, famosa stilista ma la ricorderete anche perché Harry e Meghan lo scorso anno hanno partecipato al loro matrimonio. Sono ...

Meghan Markle gravidanza bis | Scoppia il gossip : si allarga la famiglia : Al centro della cronaca rosa internazionale per via della cosiddetta Megxit, Meghan Markle torna a far parlare di sé. Questa volta non si tratta solamente della sua fuga dal Regno Unito, bensì di una notizia che, se confermata, aprirebbe un nuovo scenario sulla sua vita. In base ad alcuni rumors, infatti, sembra che la duchessa […] L'articolo Meghan Markle gravidanza bis | Scoppia il gossip: si allarga la famiglia proviene da ...

Meghan Markle - secondo figlio e divorzio da Harry : l’amica svela il piano : Meghan Markle avrebbe da tempo un piano segreto. Un’amica pare abbia svelato per sbaglio i prossimi passi dell’ex attrice di Suits. Dopo il divorzio dalla Casa Reale inglese, avrebbe in mente di fare un secondo figlio per chiedere poi il divorzio a Harry. Il primo passo del piano è stato attuato con la Megxit, l’uscita di Meghan Markle e del principe Harry dalla Casa Reale inglese. E mentre c’è chi dice che l’ex ...

Meghan Markle nel suo primo ingaggio dopo la Megxit. Pronta per un reality show? - : Carlo Lanna Secondo le prime indiscrezioni Meghan Markle farò un'apparizione in un reality show canadese sui matrimoni, presentato dalla sua migliore amica Meghan Markle non è più la duchessa di Sussex. È tornata ad essere una cittadina come tante. Ha lasciato Londra e, con il Principe e suo figlio, ora vive in Canada per una vita serena e piena di nuove opportunità. Gli ex duchi sono in cerca di stabilità e, grazie alla loro ...

L’intervista che “smaschera” Meghan Markle : l’amica rivela la seconda gravidanza? : Meghan Markle di nuovo incinta? E il presunto divorzio da Harry? I nuovi rumors sui duchi di Sussex Circolano nuovi gossip sulla coppia più chiacchierata dell’anno; stiamo parlando di Meghan Markle e il principe Harry. Secondo un’amica dei due l’ex attrice statunitense sarebbe di nuovo incinta e, secondo un’esperta della Famiglia Reale, sarebbe anche in procinto di divorziare dal marito. L’amica di Meghan Markle è ...