Meccanismo Europeo di Stabilità: l’accordo è chiuso, la firma in aprile (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità “il trattato è chiuso” e la firma “è prevista in aprile”. Lo ha detto all’agenzia di stampa AGI un alto funzionario Europeo in vista della riunione dell’Eurogruppo del 17 febbraio. I ministri delle Finanze della zona euro avranno una discussione sulla riforma del Mes. Ma “il trattato è chiuso ed è quello che è”, ha detto la fonte. Meccanismo Europeo di Stabilità: l’accordo è chiuso, la firma in aprile L’Eurogruppo dovrebbe decidere di avviare le procedure per la firma in marzo. “La firma formale è prevista in aprile”, ha detto la fonte. La firma potrebbe essere apposta dai rappresentanti permanenti degli Stati membri (gli ambasciatori presso l’Ue) e non dai ministri delle Finanze o dai capi di Stato e di governo. Il 6 febbraio scorso il premier Giuseppe Conte ... nextquotidiano

Michele_Arnese : RT @davcarretta: Ricordate il MES (Meccanismo europeo di stabilità) su cui l’Italia si è divisa a dicembre? “Il trattato è chiuso. C’è acc… - granieri_gianlu : RT @davcarretta: Ricordate il MES (Meccanismo europeo di stabilità) a cui l’Italia si è divisa a dicembre? “Il trattato è chiuso. C’è acco… - bendellavedova : RT @davcarretta: Ricordate il MES (Meccanismo europeo di stabilità) a cui l’Italia si è divisa a dicembre? “Il trattato è chiuso. C’è acco… -