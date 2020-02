McDonald’s e Ferrero creano il McCrunchy Bread, il nuovo pane e nutella (Di venerdì 7 febbraio 2020) McDonald’s e Ferrero lanciano insieme il McCrunchy Bread, la versione riveduta e corretta del popolarissimo pane e nutella che tutti amiamo. Due magiche parole che hanno fatto sognare bambini di tutte le generazioni: pane e nutella. E’ la merenda che tutti abbiamo sempre sognato, quella che la mamma ci preparava quando voleva farci un regalo. … L'articolo McDonald’s e Ferrero creano il McCrunchy Bread, il nuovo pane e nutella è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

AcquaBuonaNews : Accordo fra #ferrero e #mcdonalds per un panino alla #Nutella, disponibile dal 12 febbraio, prezzo 1,40 euro. Previ… - foodaffairs_it : Dal 12 febbraio in tutti i ristoranti McDonald's arriva il panino alla Nutella. Alleanza con Ferrero per il McCrun… - amperrino : Il Big Mac sposa la NutellaAccordo tra McDonald's Italia e Ferrero -