Mazzarri ai giocatori del Torino: «Se sono io il bersaglio…». Ed è finita così (Di venerdì 7 febbraio 2020) Walter Mazzarri non è stato esonerato dal Torino. La separazione tra il tecnico e il club granata è stata consensuale. Quando Mazzarri si è accorto che qualcosa si era rotto, ha scelto di togliere il disturbo. E ha trovato il presidente Cairo d’accordo. Lo scrive La Stampa. “Walter Mazzarri, da domenica notte ex allenatore granata, capisce che qualcosa si è rotto e che per raccogliere i cocci il tempo è scaduto. «Se sono io il bersaglio…», pensa. E il bersaglio toglie il disturbo. Niente esonero. Una stretta di mano e un addio senza strappi. L’ultimo passo è formale perché, in questi casi, la formalità è necessaria, ma c’è molto altro dentro alla risoluzione consensuale del contratto fra l’allenatore toscano ed il numero uno del Torino Cairo”. Alla squadra, dopo la partita con il Lecce, ha detto: «Se sono io il bersaglio…» La mancanza di armonia con lo ... ilnapolista

napolista : Mazzarri ai giocatori del Torino: «Se sono io il bersaglio…». Ed è finita così La Stampa scrive che l’allenatore e… - delinquentweet : Dopo la fine dell'avventura di Mazzarri, Moreno Longo sarà il nuovo allenatore del Torino. I granata dovrebbero ca… - Samuele : @MatteoPedrosi @real_poggio @MorenoLongo @TorinoFC_1906 Secondo me ascolterà anche cosa pensano i giocatori (che ha… -