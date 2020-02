Marco Vannini, il pg della Cassazione: “Vicenda gravissima equasi disumana. Fu omicidio volontario” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una vicenda “gravissima e quasi disumana”. È da annullare la sentenza della corte d’Assise d’appello di Roma, che ha ridotto da 14 a 5 anni la condanna per Antonio Ciontoli, accusato dell’omicidio di Marco Vannini, fidanzato di sua figlia. Per il il sostituto procuratore generale della Cassazione Elisabetta Ceniccola sono da annullare anche le condanne a tre anni di reclusione per i familiari di Ciontoli. In secondo grado l’omicidio volontario era stato derubricato in omicidio colposo. “Marco Vannini non è morto per un colpo di arma da fuoco, ma è morto per un ritardo di 110 minuti nei soccorsi” da parte della famiglia Ciontoli ha spiegato l’accusa durante la requisitoria davanti alla I sezione penale che deve decidere se riaprire il processo per l’omicidio Vannini. Il ritardo nel chiamare i soccorsi “costituisce l’assunzione di una posizione di ... ilfattoquotidiano

redazioneiene : Mancano poche ore: la sentenza sull'omicidio di Marco #Vannini questa volta farà dire “giustizia è fatta” a Marina,… - redazioneiene : +++OGGI LA CORTE DI CASSAZIONE SI PRONUNCERÀ SULL’OMICIDIO DI MARCO VANNINI. NOI SIAMO LÌ CON IL NOSTRO… - fanpage : 'Prima nella giustizia ci credevo ora ci spero. Spero che sia arrivato il momento di fare veramente chiarezza e giu… -