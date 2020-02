Marco Sentieri a Vieni da me è il super favorito delle Nuove Proposte di Sanremo 2020: “Siamo tutti Billy Blu” (Foto) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Billy Blu di Marco Sentieri per Sanremo 2020 è il brano che al primo ascolto arriva a tutti, la voce del cantautore campano aggiunge molto alle parole che ha scritto confidando che siamo tutti Billy Blu (foto). Stasera si conoscerà il nome del vincitore tra coloro che non sono ancora Big; quattro in finale ma Marco Sentieri a Vieni da me e non solo sembra essere il favorito. “Siamo tutti Billy Blu, penso che a tutti nella vita ci è capitato di subire una scortesia, al lavoro o a scuola”. Il tema si allarga a tutti, oggi è la giornata del cyberbullismo, nelle scuole i ragazzi hanno potuto confrontarsi e ascoltare molto su questo argomento ma è la musica che può arrivare prima di tutto e tutti. Caterina Balivo desiderava avere Marco nella puntata di oggi di Vieni da me, consiglia alle mamme di fare ascoltare più volte la sua canzone ai figli più piccoli e più grandi. Marco Sentieri A ... ultimenotizieflash

