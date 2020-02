Mara Venier e Barbara D’Urso, incontro burrascoso (Di venerdì 7 febbraio 2020) Questo articolo Mara Venier e Barbara D’Urso, incontro burrascoso è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tra Mara Venier e Barbara D’Urso, protagoniste di vari scontri pubblici e piccole scaramucce, finalmente torna il sereno grazie ad un incontro fortuito. Scontri, frecciatine e poi la pace, tra le dive della televisione Mara Venier e Barbara D’Urso, protagoniste indiscusse della domenica. Fra le due donne, da tempo, si sa che non scorreva buon … youmovies

trash_italiano : Mara Venier sbotta in piazza a #Sanremo2020 per difendere Achille Lauro - QueenMab23 : Il messaggio che @AchilleIDOL sta cercando di mandare è forte e chiaro. Chi si ferma al tatuaggio in faccia lo fa s… - cumbertimmy : RT @winteriscomving: rAGA sto piangendo, durante un‘intervista con Radio 2 un tizio tra la folla ha criticato duramente Achille Lauro e Mar… -