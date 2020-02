MammaPack è la startup che manda il “pacco da giù” agli italiani all’estero (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il fondatori di MammaPack (foto: MammaPack) Il “pacco da giù” è la quintessenza della vita del fuori sede. Arriva strabordante di pasta e sughi, biscotti e detersivi. E pieno delle attenzioni che una famiglia italiana riserva a chi vive lontano. Per gli expat, gli italiani che risiedono all’estero, è quasi essenziale: spesso fuori dal nostro paese i prodotti nostrani non si trovano o costano un occhio della testa. È da queste premesse che è nata la startup MammaPack: un e-shop che permette di comprare, da tutta Europa, prodotti italiani a prezzi italiani, ricevendoli direttamente a casa e con spese di spedizione flat. A crearla sono stati due giovani, entrambi nati a Napoli ed entrambi expat: Flavio Nappi, che vive a Parigi, e Romolo Ganzerli, ora a Ginevra. Loro per primi hanno sperimentato la struggente mancanza dei biscotti dell’infanzia (dalle Gocciole ai Pan di Stelle), della pasta ... wired

APFerrero : RT @LucaMezzo: @glviolante @repubblica Vi siete persi questa chicca... La start-up che consegna “il pacco da giu” agli italiani all’estero… - LucaMezzo : @glviolante @repubblica Vi siete persi questa chicca... La start-up che consegna “il pacco da giu” agli italiani a… - Dark_Examiner : MammaPack, la startup che consegna alimenti agli italiani all’estero -