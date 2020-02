Malware Android, scoperte (e rimosse) altre applicazioni maligne (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Malware su Android è un problema piuttosto diffuso, nonostante in numerosi controlli del Play Store. Ecco l’ultimo elenco di App da rimuovere. Ogni volta che compare la notizia di qualche nuovo Malware su Android, viene da chiedersi come sia possibile che questo tipo di App esista ancora. Il problema è che dietro ci sono vere e proprie “industrie” che progettano in modo scientifico sistemi sempre più elaborati per eludere i controlli di sicurezza del Play Store. Il Malware Android scaricato da 382 milioni di persone Secondo il report recentemente pubblicato da VPN Pro (e rilanciato da numerosi siti d’oltreoceano) ci sono almeno 24 App maligne recentemente rimosse dal Play Store che fanno capo alla stessa azienda. Si tratta della HAWK Internet Co, le cui applicazioni più popolari hanno collezionato ben 382 milioni di download ... newsmondo

Fate attenzione a questo pericoloso Malware Android che non si può rimuovere : Xiny è il nome di un pericoloso malware Android trovato dai ricercatori di sicurezza di Dr Web e che pare sia in funzione addirittura dal 2015 L'articolo Fate attenzione a questo pericoloso malware Android che non si può rimuovere proviene da TuttoAndroid.

DarioConti1984 : Cancellate subito queste applicazioni per Android, sono dei virus pericolosi - HDblog : Android, individuate due nuove campagne malware: una anche in Italia - TuttoAndroid : Cancellate subito queste applicazioni per Android, sono dei virus pericolosi -