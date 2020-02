Maleficent – Signora del Male: streaming, dvd e Blu Ray (Di venerdì 7 febbraio 2020) Maleficent – Signora del Male, il film con protagonista una strepitosa Angelina Jolie, arriva anche nelle nostre case: scopriamo come guardarlo in streaming su internet o sulle smart tv, ma anche dove acquistare dvd e Blu Ray, per una serata a tema Maleficent. Il film Maleficent – Signora del Male è il secondo che la Disney dedica alla storia di Malefica, una delle più famose antagoniste del mondo Disney. Dal 30 gennaio il film è disponibile in streaming: lo potete già vedere sulle piattaforme digitali più utilizzate e amate, come Itunes, Google Play, Chili, Rakuten.tv e TimVision. Mentre dal 12 febbraio potrete acquistare il film nei negozi fisici e online in formato 4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD. Il sequel di Maleficent è uscito nel 2014, diretto da Joachim Rønning, e ha come protagonista Angelina Jolie nei panni di Malefica ed Elle Fanning in quelli di Aurora, la Bella Addormentata nel ... bigodino

BKTPGroup : #Maleficent 2: Signora del Male, dal 12 febbraio in Home Video - My Red Carpet Maleficent 2: Signora del Male, dal… - rossomoira : RT @Disney_IT: Maleficent sta tornando per restare. Non perdere #Maleficent - Signora del Male in digitale e fra UNA SETTIMANA in 4KUHD, Bl… - giuseerma : RT @Disney_IT: Maleficent sta tornando per restare. Non perdere #Maleficent - Signora del Male in digitale e fra UNA SETTIMANA in 4KUHD, Bl… -