Malattie cardiovascolari, l’attività fisica protegge il cuore (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non pensate di dover battere qualche record né lanciatevi in “overdose” di attività fisica che possono risultare controproducenti per la salute. Ma per proteggere il cuore abituatevi a muovervi con regolarità, scegliendo l’attività che più vi piace e si adatta al fisico. Ogni persona deve trovare il tempo, ogni giorno e in mezzo alle mille attività di ciascuno, da dedicare all’esercizio fisico, ciascuno in funzione delle proprie possibilità e caratteristiche. Più attività significa più salute per il cuore, il cervello, le arterie e le vene: non solo, ma migliora la salute delle ossa, dei muscoli e l’umore. Queste le raccomandazioni di ALT- Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle Malattie cardiovascolari – Onlus, rappresentante in Italia di EHN – European Heart Network. Siamo tanto pigri 25 donne su 100 e 22 uomini su 100 sono assolutamente pigri. L’unica attività che si ... dilei

youfullwellness : #yourfullwellness Una dieta a basso contenuto proteico riduce il rischio di malattie cardiovascolari. - giorgiobertin : Una dieta a basso contenuto proteico riduce il rischio di malattie cardiovascolari. - Nutizieri : Malattie cardiovascolari: torna 'Cardiologie Aperte', esami e screening gratuiti -