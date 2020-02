Maiori, tutto pronto per il grande summit sul turismo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMaiori (Sa) – L’11 Febbraio in Costiera Amalfitana ben 19 Nazioni per l’ENIT meets Authentic Amalfi Coast, in programma a Maiori. Un vero summit sul turismo. “L’ENIT meets Authentic Amalfi Coast si terrà l’11 Febbraio a Maiori, un vero summit sul turismo per il quale avremo in Costiera il meglio della area marketing e promozione di Enit nel Mondo. Un’occasione unica di confronto e dialogo con l’Agenzia nazionale del turismo e grazie alla partecipazione di 19 rappresentanti esteri di Enit anche per approfondire trend e dinamiche della domanda internazionale”. Lo ha annunciato Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana. “Un’opportunità per approfondire progetti di marketing di ognuna delle sedi estere e metterle a confronto con le azioni messe in campo dagli operatori della nostra ... anteprima24

Maiori tutto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Maiori tutto