Maggie Gyllenhaal sarà la madre di Elvis Presley nel film diretto da Luhrmann (Di venerdì 7 febbraio 2020) L'attrice Maggie Gyllenhaal è entrata a far parte del cast del film biografico dedicato a Elvis Presley con il ruolo della madre del cantante. Elvis, il film biografico diretto da Baz Luhrmann, avrà nel proprio cast anche Maggie Gyllenhaal nel ruolo della madre del cantante, come confermato ufficialmente da Warner Brothers. Il progetto avrà come protagonista Austin Butler nella parte dell'icona della musica, mentre Tom Hanks avrà la parte del colonnello Tom Parker, il manager di Elvis Presley. Maggie Gyllenhaal sarà invece Gladys Presley, la madre del re del rock and roll. La sceneggiatura del film Elvis è stata scritta da Baz Luhrmann in collaborazione con Craig Pearce e al centro della trama ci sarà il rapporto tra il veterano e il giovane cantante, ... movieplayer

