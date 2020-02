Mafia, il boss Graviano svela gli incontri con Berlusconi | “Furono tanti” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il boss Giuseppe Graviano, l’uomo della stagione delle stragi, è stato ascoltato al processo “Ndrangheta stragista” a Reggio Calabria. In aula ha parlato in dettaglio dei rapporti che storicamente legano la sua famiglia a Silvio Berlusconi. Spiega di averlo conosciuto e frequentato dai Graviano ancor prima della sua discesa in campo con Forza Italia “La … L'articolo Mafia, il boss Graviano svela gli incontri con Berlusconi “Furono tanti” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

