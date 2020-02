Mafia, Graviano: “Da latitante ho incontrato Berlusconi almeno 3 volte. Me lo ha presentato mio nonno negli anni ’80. Tramite mio cugino avevamo un rapporto bellissimo, nel 1993 abbiamo cenato insieme” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Giuseppe Graviano sostiene di aver incontrato Silvio Berlusconi. “Da latitante l’ho incontrato almeno per tre volte”. L’ultima volta risale al dicembre del 1993, poche settimane prima dell’arresto del boss di Cosa nostra e della discesa in campo del futuro presidente del consiglio. In quell’occasione, dice sempre il padrino, “con Berlusconi abbiamo cenato insieme. È accaduto a Milano tre in un appartamento. Tramite mio cugino avevamo un rapporto bellissimo. All’imprenditore di Arcore, sostiene sempre il padrino di Brancaccio, erano finiti i soldi di suo nonno e di altri personaggi mafiosi che negli anni ’70 avevano investito nell’edilizia in Nord Italia. Anzi: a sentire Graviano Berlusconi aveva anche rapporti economici con Totuccio Contorno, uno dei primi pentiti di Cosa nostra .Rischia di provocare un vero e proprio terremoto ... ilfattoquotidiano

petergomezblog : Mafia, Graviano: “Da latitante ho incontrato Berlusconi almeno 3 volte. Me lo ha presentato mio nonno negli anni ’8… - Adnkronos : #Mafia, boss #Graviano: 'Da latitante ho incontrato #Berlusconi almeno tre volte' - Nury07833353 : Mafia, Graviano: “Da latitante ho incontrato Berlusconi almeno 3 volte. Me lo ha presentato mio nonno negli anni ’8… -