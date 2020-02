Mafia: boss Graviano, ‘sto dicendo solo qualcosa ma ne posso dire molte altre…’ (Di venerdì 7 febbraio 2020) Reggio Calabria, 7 feb. (Adnkronos) – “Dottore, io sto dicendo solo qualcosa, ma posso dire ancora tante altre cose … Io non voglio né soldi né altro…”. Così il boss Giuseppe Graviano deponendo al processo sulla ‘ndrangheta stragista. E riferendosi alle intercettazioni in carcere con il boss Umberto Adinolfi, dice: “Ho solo dato confidenza a un carissimo amico. Ma se sentissi tutte le intercettazioni potrei dire tanto altro”.L'articolo Mafia: boss Graviano, ‘sto dicendo solo qualcosa ma ne posso dire molte altre…’ CalcioWeb. calcioweb.eu

