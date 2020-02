Mafia: boss Graviano, ‘nel 1993 mentre ero latitante incontrai Berlusconi a Milano’ (Di venerdì 7 febbraio 2020) Reggio Calabria, 7 feb.(Adnkronos) – (Ripetizione da altra categoria)“Nel dicembre 1993, mentre ero latitante, incontrai Berlusconi a Milano. Berlusconi sapeva come mi chiamavo. E sapeva che ero latitante da dieci anni. Alla riunione ha partecipato anche mio cugino Salvo e con Berlusconi c’erano persone che non conoscevo. Dovevamo discutere dell’ingresso di alcuni soci nelle società immobiliari di Berlusconi”. A rivelarlo, deponendo in videoconferenza al processo sulla ‘ndrangheta stragista a Reggio Calabria, è il boss mafioso Giuseppe Graviano. “Verso la fine del 1993 – spiega rispondendo alle domande del pm Giuseppe Lombardo – si tenne una riunione a Milano 3, per regolarizzare questa situazione. Siccome Berlusconi aveva detto di sì mio cugino ha detto di andare a incontrarlo. ‘Vediamo che intenzioni ha’, disse, ... calcioweb.eu

fattoquotidiano : DEPISTAGGIO VIA D'AMELIO L’ex pm Nino Di Matteo depone al processo: “Quella di via d’Amelio non è solo una strage d… - palermo24 : Mafia, il boss Graviano: 'Mentre ero latitante incontrai Berlusconi a Milano' Lo rivela in videoconferenza a Reggi… - TV7Benevento : Mafia: boss Graviano, 'non parlo di intercettazioni finché non le ascolterò' (2)... -