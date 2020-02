Mafia: boss Graviano, 'negli anni Ottanta pronto agguato per Riina, voleva democrazia' (Di venerdì 7 febbraio 2020) Reggio Calabria, 7 feb. (Adnkronos) - (Ripetizione da altra categoria) negli anni Ottanta alcuni boss mafiosi avrebbero preparato un attentato al capo dei capi Totò Riina. A rivelarlo, deponendo al processo sulla 'ndrangheta stragista in corso a Reggio Calabria, è il boss mafioso Giuseppe Graviano. liberoquotidiano

