Mafia: boss Graviano, ‘la mia latitanza a Milano tra shopping via Montenapoleone e bella vita’ (Di venerdì 7 febbraio 2020) Reggio Calabria, 7 feb. (Adnkronos) – “Io ho condotto la mia latitanza nel milanese tra shopping in via Montenapoleone e teatri, insomma facevo la bella vita”. E’ quanto dice il boss Giuseppe Graviano deponendo al processo sulla ‘ndrangheta stragista a Reggio Calabria. Graviano è stato latitante dagli anni Ottanta al 27 gennaio 18994 quando fu arrestato a Milano. Un arresto che ha definito “anomalo”.L'articolo Mafia: boss Graviano, ‘la mia latitanza a Milano tra shopping via Montenapoleone e bella vita’ CalcioWeb. calcioweb.eu

