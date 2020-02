Mafia: boss Graviano, ‘con Berlusconi potevamo avere soddisfazioni ma non di criminalità…’ (Di venerdì 7 febbraio 2020) Reggio Calabria, 7 feb. (Adnkronos) – “”Dopo quello che ha fatto mio nonno per lui (Berlusconi ndr)… non solo economicamente. Visto che io ho rapporti economici, e lui politici, e le confidenze che avevamo… certo che potevamo avere soddisfazioni, ma non di criminalità ma di cose belle, perché l’Italia potrebbe essere il migliore paese del mondo”. A parlare, deponendo in videoconferenza è il boss mafioso Giuseppe Graviano, al processo sulla ‘ndrangheta stragista a Reggio Calabria. L'articolo Mafia: boss Graviano, ‘con Berlusconi potevamo avere soddisfazioni ma non di criminalità…’ CalcioWeb. calcioweb.eu

