Mafia: boss Graviano, ‘Berlusconi fu traditore, ci escluse da abolizione ergastolo’ (Di venerdì 7 febbraio 2020) Reggio Calabria, 7 feb. (Adnkronos) – “Berlusconi fu un traditore, perché quando si parlò della riforma del Codice penale e si parlava di abolizione dell’ergastolo mi hanno detto che lui chiese di non inserire gli imputati coinvolti nelle stragi mafiose”. A rivelarlo è il boss mafioso Giuseppe Graviano, deponendo in videoconferenza, al processo sulla ‘ndrangheta stragista a Reggio Calabria. Il Procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo gli ha letto l’intercettazione del 19 gennaio 2016 quando, conversando con il boss Umberto Adinolfi, disse: “Berlusconi prese le distanze e fece il traditore”. E oggi conferma quella frase e spiega i motivi di quel ‘tradimento’. “Un avvocato di Forza Italia mi disse che stavano cambiando il Codice penale – dice ancora Graviano – e che doveva darmi brutte notizie. Perché in ... calcioweb.eu

