Madre!: trama, cast e curiosità del film con Jennifer Lawrence (Di venerdì 7 febbraio 2020) Venerdì 7 febbraio, dalle 21.20 circa in poi su Italia Uno, va in onda il thriller-horror diretto dal visionario cineasta Darren Aronofsky Madre!, un film del 2017 con Jennifer Lawrence nei panni della protagonista accompagnata da un cast di livello altissimo. La pellicola è stata anche presentata al Festival del cinema di Venezia nel 2017 ma non ha vinto il Leone d’oro. Madre!, il trailer Madre!, la trama Quando un celebre poeta e la sua giovane moglie accolgono in casa due ospiti inattesi, iniziano a verificarsi episodi terrificanti e il loro rapporto idilliaco si trasforma in un incubo infernale. Madre!, il cast Jennifer Lawrence (The Bill Engvall Show, The Burning Plain – Il confine della solitudine, Un gelido inverno, Mr. Beaver, Like Crazy, X-Men – L’inizio, Hunger Games, Il lato positivo – Silver Linings Playbook, American Hustle – ... tvzap.kataweb

POPCORNTVit : 'Madre!', ecco qualche curiosità sul film con Jennifer Lawrence e Javier Bardem - zazoomblog : Stasera Tv 7 Febbraio Italia 1 Madre! Trama e Trailer - #Stasera #Febbraio #Italia #Madre! - matte051 : @Veronique__94 Si ho letto. Ma dal primo sembra la trama della Fiction Ares. Donna/Madre Siciliana che andrà contro… -