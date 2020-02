Lupa uccisa crudelmente con un colpo d’arma da fuoco: ricompensa a chi aiuta le indagini (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una Lupa è stata crudelmente uccisa con un colpo d’arma da fuoco sulle alture di Ornavasso. Dall’esame necroscopico effettuato alla clinica veterinaria di Torino è emerso che un foro di pallottola di piccolo calibro ha provocato una lesione cardiaca. Walter Caporale, Presidente degli Animalisti Italiani, interviene: “L’uccisione di un lupo è un reato che prevede sanzioni pecuniarie e pene detentive. Oggi, siamo talmente abituati ad enti pubblici e istituzioni che non conferiscono la giusta priorità ai diritti degli animali, spesso adottando provvedimenti per eliminare lupi, daini, cinghiali che siamo sorpresi della civiltà mostrata invece dal Sindaco di Ornavasso che non lascia nel silenzio il brutale assassinio della Lupa annunciando una ricompensa di 2 mila euro a chi fornirà informazioni utili alle indagini. Sosterremo la diffusione del suo appello procedendo, dopo ... meteoweb.eu

Chicomesol : RT @RosannaMarani: Lupa uccisa con un proiettile: il Sindaco mette una taglia da 2000 euro per trovare il responsabile - - carlocipolla : RT @Animalistiitaly: ??LUPA UCCISA A #ORNAVASSO: il Comune darà 2000 euro a chi fornirà informazioni utili alle indagini! Sosteniamo l'appel… - RosannaMarani : Lupa uccisa con un proiettile: il Sindaco mette una taglia da 2000 euro per trovare il responsabile -… -