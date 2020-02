Lunedì a Campagna, Comune e Prefettura per il “Giorno del Ricordo” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCampagna (Sa) – Si celebrerà Lunedì 10 febbraio, a partire dalle ore 10, nella città di Campagna, il “Giorno del Ricordo”, una giornata per ricordare tutte le vittime delle foibe. Istituito con la legge numero 92 del 30 marzo, il “Giorno del Ricordo”, ha l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, avvenuto nel secondo dopoguerra. Stesso giorno in cui ricorre quest’anno, anche il 75° anniversario della morte di Giovanni Palatucci, il Questore di Fiume, cittadino di Campagna, che durante l’occupazione nazista, si adoperò per salvare la vita a numerosi Ebrei e a tanti perseguitati durante la Seconda guerra mondiale. Anniversario significativo per il territorio salernitano ed in particolare per la città di Campagna ... anteprima24

