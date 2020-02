Luca Argentero e Cristina Marino aspettano una bambina: nozze rimandate (Di venerdì 7 febbraio 2020) Luca Argentero presto papà, la fidanzata Cristina Marino è incinta Fiocco rosa per Luca Argentero. La compagna Cristina Marino, ospite a Verissimo nella puntata in onda sabato 8 febbraio, ha annunciato di aspettare una bambina. Per entrambi si tratta della prima figlia. La piccola arriverà prima dell’estate e sarà solo l’inizio per Luca e Cristina. … L'articolo Luca Argentero e Cristina Marino aspettano una bambina: nozze rimandate proviene da Gossip e Tv. gossipetv

