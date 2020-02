Longo: “Torino al giorno zero, i giocatori vogliono essere stimolati” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Longo ha guardato in faccia il Torino per quattro giorni appena (“che sono pochi”), ma ha visto “negli occhi dei ragazzi la voglia di invertire il trend negativo. Le parole stanno a zero, i sorrisi fanno bene ma per mantenerli ci vanno le prestazioni”. Il nuovo Torino “identitario”, quello che ritrova il tifo negli allenamenti Filadelfia, esordirà domani con la Samp. Ripartono le idee, oltre la crisi: “E’ un periodo di evoluzione del calcio: si parla di calcio propositivo, di cominciare il giropalla da dietro, riconquista alta del pallone. Per me sono una sinfonia per le mie orecchie, è ciò che mi piace e che ho iniziato a fare con la mia Primavera. Ci va la fortuna di avere una squadra costruita per l’allenatore, bisogna capire cosa può fare quella squadra. Una proposta errata può non portare alla soluzione corretta: ci vuole l’intelligenza di capire la ... ilnapolista

MatteoPedrosi : .@SkySport, in che senso?!? ??Berenguer un po’ ovunque, Ansaldi difensore centrale, Baselli terzino sinistro, Belott… - TorinoFC_1906 : Moreno Longo allenatore del Torino ?? - Radio1Sport : ???@Rolly1983, ex granata a #PallaAlCentro con @giorgiomatto: 'Mi piace come Moreno Longo gestisce spogliatoio, è un… -