Lo speciale di Friends si farà | gli attori hanno trovato un accordo con Warner Bros TV

Lo speciale con il cast di Friends si farà, HBO Max, Warner Bros TV e il cast hanno trovato un accordo sul compenso. Manca solo l'ufficialità. Proprio come accade in una trattativa, che sono caratterizzate da offerte e controfferte, ci ritroviamo a riportare costantemente notizie sul noto speciale di Friends, che cambia il suo status da: "si farà" a "non si farà" a "sì, si farà" a vista d'occhio. Ed eccoci qui oggi a riportare la notizia che, after all, lo speciale di Friends su HBO Max (servizio streaming di WarnerMedia che non arriverà in Italia nell'immediato futuro) pare si faccia. Sullo speciale non sappiamo nulla, la cosa certa è che non sarà un nuovo episodio di Friends, ma uno di quegli show reunion che avrà lo scopo di festeggiare pubblicamente i 25 anni della comedy (già festeggiato nel 2019).

