LIVE Virtus Bologna-San Lorenzo 75-57, Coppa Intercontinentale basket 2020 in DIRETTA: le V Nere fanno il vuoto nella ripresa e volano in finale! (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:29 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per aver seguito OA Sport, buon proseguimento di serata e appuntamento alla prossima DIRETTA! 21:26 Vola dunque in finale la squadra di Djordjevic che nella ripresa ha oscurato gli avversari, dopo un brutto secondo quarto. Nonostante le 17 palle perse i bolognesi hanno sfruttato il dominio sotto le plance (42-31 il dato statistico dei rimbalzi) e l’ottimo 40% nel tiro pesante (8/20). Hunter è il migliore dei suoi con 16 punti, ben coadiuvato da Filippo Ricci che mette a referto una doppia doppia da 10 punti e altrettanti rimbalzi. Agli argentini non bastano i 16 punti di Tucker (tutti nella ripresa). Ora la Virtus osserverà da spettatrice il match tra Tenerife e Rio Grande Valley Vipers per scoprire l’avversario nella finalissima di domenica sera. La Virtus tiene il pallone fino ... oasport

