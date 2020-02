LIVE Virtus Bologna-San Lorenzo 41-30, Coppa Intercontinentale basket 2020 in DIRETTA: tentano l’allungo i bolognesi (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-33 2/2 per l’ex Cremona. Lunetta anche per Ricci. Altro 0/2 per le V Nere dalla linea della carità. Liberi per Cournooh, con il San Lorenzo già in bonus a 4′ dal termine del quarto. 43-33 Gonzalez spara la tripla in transizione. 43-30 Hunter ne mette altri due battendo il pressing dalla rimessa degli argentini. 41-30 2/2 dalla lunetta per Batista. 41-28 Markovic alza il lob per la schiacciata di Hunter. Ha chiuso le porte difensivamente la squadra di Djordjevic, costringendo gli argentini a forzare sempre il tiro allo scadere dei 24″. Quasi 4 minuti giocati nel terzo quarto, con gli argentini tenuti finora ad un solo punto realizzato. 39-28 Spinge in transizione Markovic arrivando fino al capolinea! Timeout per coach Garcia. 37-28 Gamble riceve sotto canestro, perde il controllo della palla, ma in qualche modo recupera ... oasport

