LIVE stasera alle 20.45 la partita Roma-Bologna valida per la 23a di Serie A (Di venerdì 7 febbraio 2020) alle 20.45 è in programma l'anticipo della 23a giornata di Serie A. All'Olimpico scenderanno in campo la Roma di Fonseca contro il Bologna di Mihajlovic. Appuntamento in tv su Sky per gli abbonati alla piattaforma satellitare. In panchina ci sarà Mihajlovic, reduce dai trattamenti contro la leucemia. fanpage

giannigipi : Va bene, lo dico. Non riesco a tenermelo: Stasera a Propaganda Live porterò il testo più bello del mondo. E sì, l'h… - Ira_Iravox : Ecco un altro mio amore, Maristella Merle, inviata di RTT Mediasud... a proposito, stasera alle 22.30 andrà in onda… - Dayko_rl : Le cose belle che mi escono solo QUANDO NON SONO IN LIVE E NON REGISTRO. MA CRISTINA D'AVENA. Ci vediamo stasera i… -