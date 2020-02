LIVE Sport, DIRETTA 7 febbraio: svelata l’Italia per i Mondiali di biathlon, Italia al playoff in Fed Cup (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 7 febbraio: orari e programma 17.15 TENNIS – Jasmine Paolini ha sconfitto la greca Laki per 6-1 6-4 e l’Italia ha così chiuso i conti con la Grecia per 2-0. Le azzurre si qualificano al playoff del Gruppo I della Fed Cup, domani scenderanno in campo per affrontare verosimilmente la Croazia: in palio un pass per i playoff promozione in “Serie B”. 16.30 CICLISMO – L’olandese Dylan Groenewegen ha vinto la terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana, battuto Fabio Jakobsen in volata. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.10 TENNIS – Elisabetta Cocciaretto batte Dimitra Pavlou per 6-1 6-2, Italia-Grecia 1-0 nell’incontro di Fed Cup (Gruppo I Europa/Africa). CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.00 TENNIS – Roger Federer e Rafael Nadal si sfideranno questa ... oasport

SkySport : Verona-Juventus, parla Sarri: la conferenza stampa in diretta live - Sport_Mediaset : #SuperBowl Tributo da brividi a #KobeBraynt ???? Il LIVE sul #Canale20 e sito/App #SportMediaset ?? ??… - Gianludale27 : Per chiarire sulla questione Sky, la F1 non è stata chiarissima sul 'live coverage'. Sono preziose le parole di… -