LIVE Sport, DIRETTA 7 febbraio: Quartararo chiude in vetta la prima giornata dei MotoGP, Brignone terza nella prova di Garmisch (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 7 febbraio: orari e programma 14.11 SCI ALPINO – Federica Brignone chiude al terzo posto l’unica prova della discesa di Garmisch (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Miglior tempo per la svizzera Corinne Suter davanti a Viktoria Rebensburg CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 13.49 MotoGP – Marc Marquez fa il bilancio della sua prima giornata di test di Sepang e ammette che la condizione della sua spalla se la augurava migliore. Per il momento lo spagnolo non ha ancora potuto forzare. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 13.30 BIATHLON – La prima parte della Coppa del Mondo 2019-2020 di biathlon si è conclusa a Pokljuka (Slovenia), ed è arrivato il momento di indirizzare tutte le proprie attenzioni ai Mondiali di Anterselva dove tra meno di una settimana inizierà ... oasport

Sport_Mediaset : #SuperBowl Tributo da brividi a #KobeBraynt ???? Il LIVE sul #Canale20 e sito/App #SportMediaset ?? ??… - OA_Sport : LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020 in DIRETTA: terza tappa. Velocisti favoriti, Groenewegen cerca il bis - sportli26181512 : Verona-Juventus, parla Sarri: la conferenza stampa in diretta live: Alla vigilia della trasferta di Verona le parol… -