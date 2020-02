LIVE Sport, DIRETTA 7 febbraio: la Virtus Bologna in finale di Coppa Intercontinentale, l’Italia batte 3-0 la Grecia e accede al playoff di Fed Cup (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 7 febbraio: orari e programma 21.45 BASKET – La Virtus Bologna batte agevolmente il San Lorenzo de Almagro ed è in finale di Coppa Intercontinentale 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.40 TENNIS – Ecco i risultati della prima giornata del World Group di Fed Cup 2020: bene Spagna, Germania, Slovacchia e Svizzera. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.00 KARATE – Si è chiusa la prima giornata dei Campionati Europei a Budapest: cinque medaglie per l’Italia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.16 TENNIS – Tutto facile per Elisabetta Cocciaretto e Giulia Gatto-Monticone, che asfaltano la coppia greca e consegnano il 3-0 finale all’Italia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 19.55 SCI ALPINISMO – Davide Magnini e Alba De Silvestro sul podio nella vertical di Coppa ... oasport

