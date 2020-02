LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA: 7 febbraio. LEO GASSMANN TRIONFA nella categoria Giovani. Gabbani incanta, Gualazzi travolgente! Elegante la fidanzata di Valentino Rossi (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.12: Ti vogliamo bene Vincenzo!@doreciakgulp #Sanremo2020 #Sanremo70 #Rai1 pic.twitter.com/qvTdgyuCCC — Rai1 (@RaiUno) February 7, 2020 0.09: Inedito per Ghali: si chiama Good Times 0.08: L’attesa Boogieman, ultimo singolo di Ghali in coppia con Salmo 0.07: Habibi a seguire per Ghali 0.06: Cara Italia in apertura per il rapper/trapper 0.05: Capello fucsia per Ghali, giacca pantalone e uno dei reverse della giacca rosa che scende a mo’ di stola. Originale 0.03: Entra Ghali ma è uno stunt man che cade dalle scale 23.58: La standing ovation per Vincenzo Mollica e il saluto delle star 23.51: Grande interpretazione di Fiorello, da vero crooner, spettacolare l’arrangiamento di Demo Morselli 23.49: Atmosfere di Broadway sul palco dell’Ariston, Fiorello canta in inglese poi in italiano Quando quando quando, una delle ... oasport

SIAE_Official : ???? Il 2019 dei concerti di #musica leggera è di @lorenzojova, @IlVeroUltimo, @edsheeran, @vascorossi, @ligabue e di… - fanpage : Sanremo 2020. “Mia madre stuprata per anni e morta suicida” Il dolore di #RulaJebreal - MarikaChiesara : RT @LoPsihologo: Una delle cose belle di questa edizione è che su RAI Play c'è Sanremo Live LIS. Tutto in lingua dei segni, comprese le can… -