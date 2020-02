Live Roma-Bologna 1-3 Barrow e il rossoblu dilagano all'Olimpico (Di venerdì 7 febbraio 2020) La sfida dell'Olimpico tra Roma e Bologna apre il programma della 23esima giornata di Serie A. I giallorossi cercano l'immediato riscatto dopo il pesante rovescio di Reggio Emilia della... ilmattino

vascorossi : È ufficiale !! VASCO NON STOP LIVE FESTIVAL - Irene Grandi aprirà i concerti del 19 e 20 giugno al Rock in Roma (C… - acmilanyouth : #MilanPrimavera in campo domani ?? Cremonese, live su AC Milan Official App ?? Gli impegni del weekend del Settore Gi… - matteosalvinimi : Si parte per Palermo, poi nei prossimi giorni incontri a Roma, a Reggio Calabria, a Trieste, a Vicenza, a Padova, a… -