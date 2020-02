LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: si inizia! Tutti contro Marquez, Valentino Rossi cerca risposte (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.45 Quindici minuti all’inizio della prima giornata di Test MotoGP a Sepang. 02.42 Tanti punti di domanda su Andrea Dovizioso e sulla sua Ducati: il forLIVEse sarà davvero competitivo per il titolo iridato o sarà atteso da una stagione complicata con la Rosso di Borgo Panigale? 02.40 C’è grande attesa per Valentino Rossi alla sua ultima stagione con la Yamaha ufficiale: il Dottore va a caccia di risultati importanti, se non dovesse trovarli allora si ritirerà dalla MotoGP. Il nove volte Campione del Mondo è a un bivio della sua gloriosa carriera, già oggi capiremo se avrà un buon feeling con la Yamaha. 02.38 Marc Marquez si presenta da Campione del Mondo ma l’inverno dello spagnolo è stato molto difficile perché il recupero dall’operazione alla spalla destra non è stato semplice. Il centauro della Honda ha ... oasport

zazoomnews : LIVE MotoGP Test Sepang 2020 in DIRETTA: inizia la caccia a Marc Marquez! Valentino Rossi per risorgere - #MotoGP… - zazoomblog : DIRETTA MotoGP Test Sepang 2020 LIVE: orari programma come seguirli in tempo reale - #DIRETTA #MotoGP #Sepang… - infoitsport : Yamaha Petronas, la presentazione in diretta live streaming della moto per la MotoGP -