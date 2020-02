LIVE Italia-Grecia 2-0, Fed Cup 2020 in DIRETTA: Cocciaretto e Paolini vincono agevolmente (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. L’Italia chiude al primo posto e con ogni probabilità domani sfiderà la Croazia. Una sfida che varrà la qualificazione al playoff per il World Group. In 56 minuti Jasmine Paolini supera in due set (6-1 6-4) Michaela Laki e regala il secondo punto all’Italia. 6-4 HA VINTO JASMINE Paolini! 40-A Quarto match point per Paolini. 40-40 Ancora parità. 40-A Vantaggio per Laki. 40-40 Laki annulla ancora un match point. 40-A Terzo match point per Paolini. 40-40 Annullato anche il secondo match point. 30-40 Annullato il primo match point. 15-40 DUE MATCH POINT! 15-30 Paolini a due punti dal match. 0-15 Subito avanti Paolini nel game. 5-4 Paolini conquista il game ed ora Laki serve per restare nel match 40-0 Facile game per Paolini. 30-0 4-4 C’è battaglia in questo secondo ... oasport

matteosalvinimi : Che miseria umana il signor Toscani che ha dichiarato “ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola...” Io a… - PE_Italia : ????Tra poco: il prossimo #BilancioUE ???? per #occupazione #crescita e #sostenibilità ???Ne parliamo con @EP_President… - Too_italia : ??Esibizione completa di Energetic oggi al Sapporo Kpop Festival (Pre Show Special Live) ?? . . #TOO #WORLDKLASS… -