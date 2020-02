LIVE Barcellona-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: ultimi cinque minuti di fuoco (72-66) (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-78 Il centro americano mette il secondo libero. Incredibile rimbalzo offensivo di Tarczewski che finisce in lunetta. 31 secondi alla fine. 81-77 Davies con il gancio del +4. Si fa durissima per Milano. Micov sbaglia la tripla del sorpasso. Ultimo minuto. 79-77 Ancora Delaney da tre! 26 punti (6/9 da tre). Mostruoso. 76-77 Micov alza per Tarczewski che trova un miracoloso alley oop. 76-75 Nedovic ruba palla e schiaccia in contropiede. Infrazione di passi di Nedovic. 76-73 Un solo libero per Davies. 75-73 Schiacciata di Tarczewski. 75-71 Delaney con una tripla da campione. Tre minuti alla fine. 72-71 Micov con l’arresto e tiro del -1. 72-69 TRIPLA DI RODRIGUEZ! 72-66 Schiacciata di Tomic. ultimi cinque minuti. 70-66 Claver imita Micov dall’altra parte. 68-66 Micov con il piazzato. 68-64 Scola con una giocata super su ... oasport

