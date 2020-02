LIVE Barcellona-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: terzo quarto disastroso per i milanesi (63-59) (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70-66 Claver imita Micov dall’altra parte. 68-66 Micov con il piazzato. 68-64 Scola con una giocata super su Oriola. 68-62 Kuric esce dal blocco e brucia la retina. 66-62 Hanga replica subito. 63-62 TRIPLA DI SCOLA! FINISCE IL terzo quarto! Il Barcellona ha chiuso con un parziale di 27-14 il quarto. Milano è crollata, ma ha saputo reagire nel finale ed è sotto di quattro punti. Sfortunatissimo Rodriguez che vede il ferro respingere la sua tripla. Anche questa sembrava già dentro. 63-59 TRIPLA DI RODRIGUEZ! 63-56 Un libero per Crawford. 63-55 Pazzesco canestro di Kuric in uscita dai blocchi. 61-55 Bel canestro di Scola. 61-53 Due liberi di Kuric. Due minuti alla fine del terzo quarto. 58-51 Delaney scatenato! Tripla e +7 del Barcellona. 55-51 Un solo libero per Gudaitis. 55-50 Tripla di Delaney. terzo quarto da incubo per Milano ... oasport

