LIVE Barcellona-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: ottimo secondo quarto milanese (36-45) (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL secondo quarto! Strepitosa frazione di Milano, che chiude con un parziale di 28-13 ed è avanti di nove punti all’intervallo. Olimpia che sta tirando ben da tre (7/14) 36-45 Delaney brucia la sirena del secondo quarto. 34-45 Grande taglio di Crawford premiato da un assist meraviglioso di Rodriguez. 34-43 Claver segna dall’angolo e chiude un parziale di 21-3 per Milano. Ultimi trenta secondi. 31-43 EL CHACHOOOOOOOO! TRIPLAAAAA! 31-40 Due liberi di Crawford. Ci stava anche il fallo antisportivo sull’americano. Sfortunatissimo Crawford, che si vede respingere dal canestro la sua tripla (la palla era praticamente entrata). 31-38 RODRIGUEZ COSA HA FATTO! No-look clamoroso dello spagnolo per la schiacciata di Tarczewski. 31-36 Arresto e tiro di Amedeo Della Valle. 31-34 Crawford vola al ferro! Super schiacciata ... oasport

wwwSPORTit : #basket #Eurolega Segui la diretta di #Barcelona vs #Milano - HyboriaLeague : RT @AndreCardi: ?? Questa sera alle 18, Football Station LIVE su Radio Agorà 21 ? Esoneri Mazzarri e Corini, polemiche Commisso-Arbitri, ca… - Rilusi16 : RT @AndreCardi: ?? Questa sera alle 18, Football Station LIVE su Radio Agorà 21 ? Esoneri Mazzarri e Corini, polemiche Commisso-Arbitri, ca… -