L’ironia di Crozza su foto di gruppo delle sardine con Benetton (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nel nuovo promo di "Fratelli Di Crozza", il one man show che tornerà in prima serata e in diretta sul Nove da venerdì 28 febbraio, Maurizio Crozza ironizza sulla foto di gruppo delle sardine con Luciano Benetton che ha destato non poche polemiche. ilfogliettone

ilfogliettone : L'ironia di Crozza su foto di gruppo delle sardine con Benetton - - Affaritaliani : L'ironia di Crozza su foto di gruppo delle sardine con Benetton -