L’ira dei Repubblicani su Romney (Di venerdì 7 febbraio 2020) La macchina elettorale americana entra davvero in una fase rovente. Tra il pasticcio democratico in Iowa, i gesti al vetriolo tra Donald Trump e Nancy Pelosi, il percorso dell’impeachment si tinge di una nuova sfumatura: Mitt Romney, l’energico senatore mormone dello Utah, si sgancia dalle fila dei Repubblicani e disgiunge il proprio voto: come i democratici, ha votato l’impeachment del presidente per abuso di potere, assolvendolo solo per il secondo capo d’accusa, ovvero ostruzione al Congresso. C’era da aspettarselo? Probabilmente si. Ma se il gesto di Romney non inficia l’assoluzione di Trump, ha scatenato l’ imbarazzo e il political shaming del GOP. Le reazioni della dinastia Trump La notizia ha rapidamente infastidito il mondo della politica conservatrice. Ad invocare immediatamente i forconi, il giovane Trump Jr, figlio del presidente e aitante repubblicano, che da twitter ... it.insideover

