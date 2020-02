Lions Club Mondragone, una serata per festeggiare i 10 anni dalla fondazione (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMondragone (Ce) – Straordinario successo a Mondragone per la manifestazione organizzata dal Lions Club Sinuessa Ager Falernus per festeggiare i dieci anni della charter, cioè della fondazione del Club di Mondragone della più grande associazione di servizio e di volontariato del mondo. Il presidente Felice Romano ed i soci hanno infatti voluto celebrare l’evento coinvolgendo l’intera città. Per questo hanno offerto una rappresentazione teatrale della compagnia La Settima Musa, una commedia liberamente ispirata ad un’opera di Vincenzo Salemme che offre numerosi spunti di riflessione sul tema delle diversità e dell’inclusione. Il ricavato è stato interamente devoluto alla fondazione dei Lions Club International per finanziare interventi umanitari in Burkina Faso. Oltre trecento persone hanno affollato la sala del teatro Ariston di Mondragone, raccogliendo ... anteprima24

