Life 120, Adriano Panzironi cerca di reclutare testimoni per difenderlo in tribunale (Di venerdì 7 febbraio 2020) (foto: Ap/LaPresse) Manca meno di un mese all’apertura del processo per esercizio abusivo della professione medica contro Adriano Panzironi, il guru della contestata dieta Life 120. E in vista della prima udienza, in calendario il 3 marzo al tribunale di Roma, il giornalista sta arruolando i suoi adepti come testimoni. Al culmine di una giornata evento dedicata alla dieta, il Life 120 day, il 6 febbraio, con tanto maratona televisiva e, dicono gli organizzatori, 500 cene lungo lo Stivale (da Roma a Milano, con proteine a gogo e niente carboidrati), Panzironi ha fatto arrivare un messaggio a quello che ha ribattezzato “popolo Life 120”. Una lettera che, dopo l’esaltazione dell’emancipazione dalla “medicina dogmatica” e una citazione di Ippocrate, è andata dritto al punto: chiedere ai suoi seguaci di iscriversi alla lista dei testimoni che la difesa intende depositare al ... wired

