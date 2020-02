L’errore umano e «l’evento anomalo risolto» segnalato prima dell’incidente del Frecciarossa (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le indagini della Polfer e della Procura si stanno indirizzando verso l’errore umano. Sarebbe stato, infatti, un deviatoio posto in una posizione sbagliata a provocare l’incidente Frecciarossa avvenuto all’alba di giovedì 6 febbraio all’altezza di Ospedaletto Lodigiano. Il deragliamento del treno ad alta velocità di Trenitalia, dunque, sarebbe stato provocato dall’errore di uno dei tecnici che, poco prima, aveva effettuato un lavoro di ripristino e manutenzione di quel tratto di binari che affiancano l’alta velocità a quelli di servizio. LEGGI ANCHE > Dentro al treno deragliato: l’ispezione dei vigili del fuoco per escludere altre vittime VIDEO Il bilancio dei feriti rimane fermo a quota 31, così come quello dei due morti: i macchinisti Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo. E proprio le due vittime avevano ricevuto, poco prima dell’incidente ... giornalettismo

Agenzia_Ansa : 'Stiamo verificando l'ipotesi dell'errore umano'. E' quanto ha detto il Procuratore della Repubblica di Lodi Domeni… - GoodMorningIT : Trump all'attacco dopo l'assoluzione | Coronavirus, un italiano contagiato | Maggioranza spaccata sulla prescrizion… - Androme09485297 : Inutile salire su un treno ad alta velocità se a terra rimane comunque l'errore umano -